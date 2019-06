Aufgaben eines Bademeisters

Die Aufgaben von Bademeistern sind vielfältig und anspruchsvoll. Fachangestellte für Bäderbetriebe sind zuständig fürs Aufpassen und Rettungsschwimmen - aber ebenso für Veranstaltungsplanung, Testen der Wasserqualität, Bedienen der Chlorungsanlagen, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Organisation von Dienstplänen. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Danach besteht noch die Möglichkeit, sich weiterzubilden und etwa den Meistertitel zu erlangen, um ein Bad zu leiten. Aber auch zu Wellnessberatern oder Fachwirten für Sport können sich die Fachkräfte fortbilden.

In Baden-Württemberg kann die Ausbildung zur Fachkraft an der Heinrich-Lanz-Schule in Mannheim absolviert werden. Laut der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen wird man zum Allrounder ausgebildet. Ein Schulabschluss ist nicht zwingend Voraussetzung. Auszubildende verdienen in Deutschland im ersten Lehrjahr durchschnittlich rund 850 Euro im Monat. Im dritten und letzten Jahr gibt es etwa 950 Euro. Als Fachkraft liegt das Gehalt bei rund 2000 Euro brutto im Monat. dpa