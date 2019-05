Hintergrund

Zu Beginn des Jahres 2018 konnten der Neckar-Odenwald-Kreis und alle 27 Städte und Gemeinden zusammen mit der Telekom als Partner den Abschluss eines ehrgeizigen Projektes zum Ausbau des schnellen Internets feiern. Seither stehen für mehr als 97 Prozent aller Anschlüsse Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s im Download und 40 Mbit/s im Upload zur Verfügung. In absehbarer Zeit und ganz ohne weiteren Ausbau können zudem Geschwindigkeiten von bis zu 250 Mbit/s im Download erreicht werden. Möglich macht dies die sogenannte Super-Vectoring-Technologie, mit deren Einführung die Telekom auch im Kreis bereits begonnen hat. Notwendig sind so hohe Geschwindigkeiten unter anderem für zukünftige Anwendungen im Bereich "Virtual Reality". Um diese zu bekommen, müssen von den Nutzern jedoch jeweils separate Verträge abgeschlossen werden.

Der Neckar-Odenwald-Kreis war der erste Landkreis in Baden-Württemberg, der seinen Bürgerinnen und Bürgern eine flächendeckende Breitbandversorgung in dieser Qualität und Leistungsfähigkeit bieten konnte. 9,6 Millionen Euro hatten der Kreis sowie die Städte und Gemeinde innerhalb von zwei Jahren dafür in die Hand genommen. Die Telekom hat ergänzend dazu noch einmal mehr als 30 Millionen Euro investiert.