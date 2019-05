Anliegen der Jugendlichen

Bei der Infoveranstaltung für Jungwähler nutzten die Jugendlichen die Gelegenheit, ihre Anliegen vorzubringen. Im Schulzentrum wünschten sie sich besseres Internet und Informationen über Baumaßnahmen wie die neue Mensa. Für den Übergang Schule - Studium wünschten sie sich eine bessere Vorbereitung. Was vielen fehlt, sind Orte, an denen sie sich treffen können, ohne gestört (oder beaufsichtigt) zu werden oder andere zu stören. Aus dem Astor-Park wurden sie vertrieben, im Skater-Park ist nichts überdacht und manchmal ist er abgeschlossen (außerdem hat Mühlhausen viel mehr Pipes), die Busse fahren nicht mehr zum Heidelberger Bismarckplatz, im Jugendkeller des Gemeindehauses darf die EGJ wegen der Anwohner kaum noch Partys feiern, beim Spargelmarkt und bei der Kerwe spielt die Musik nur bis 0.30 Uhr "und danach steht man verloren da" und in Heidelberg hat vor gut zwei Jahren mit der Nachtschicht die letzte Disco für Jugendliche ab 16 dichtgemacht. (heb)