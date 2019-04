Hintergrund

Stickstoffdioxid (NO2) ist ein Reizgas und führt laut Umweltbundesamt je nach Stärke und Dauer der Belastung zu Schäden in der Lunge. 2018 wurde der EU-weit festgelegte Grenzwert (40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel) in 13 Städten in Baden-Württemberg laut Messungen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg überschritten:

> Stuttgart (Messstelle Neckartor: 71, Hohenheimer Straße: 65)

> Reutlingen (53)

> Heilbronn (52)

> Ludwigsburg (51)

> Freiburg (50)

> Backnang (49)

> Mannheim (47)

> Mühlacker (47, gemessen 2017; für 2018 wegen einer Baustelle kein repräsentativer Wert verfügbar)

> Esslingen (45)

> Tübingen (46)

> Sindelfingen (45)

> Leonberg (45)

> Herrenberg (41) lsw