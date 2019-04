Der zehnte Spargellauf steigt am kommenden Sonntag, 7. April. Der Zeitplan sieht wie folgt aus:

9.45 Uhr: Kinderlauf, circa 500 Meter (Jahrgang 2012 und jünger).

10 Uhr: Schülerlauf, circa 1,2 Kilometer (Jahrgang 2006 und jünger).

10.15 Uhr: Start des Fünf-Kilometer-Laufs.

10:30 Uhr: Start des Zehn-Kilometer-Laufs.

Die Startnummern für den Schwetzinger Spargellauf werden am kommenden Samstag, 6. April, von 15 bis 18 Uhr, sowie am Lauf-Sonntag ab 8 Uhr in der Mensa des Privatgymnasiums in der Hildastraße 1 ausgegeben.