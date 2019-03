Zur Person

Hans Lorenz wurde 1954 in Heidelberg geboren. Zusammen mit zwei Schwestern ist er in Dossenheim aufgewachsen. Dort besuchte er die Grundschule, danach wechselte er ans Bunsengymnasium in Heidelberg. Als die Familie in den Dosenwald, heute Dossenwald, aussiedelte, stand eine wichtige Entscheidung an: Die Eltern planten den Aufbau eines Gärtnereibetriebs, den er einmal übernehmen sollte. So verließ er mit der Mittleren Reife das Gymnasium und begann eine Ausbildung zum Gärtner. Später legte er in der Gartenbauschule seine Meisterprüfung ab. Schon früh engagierte er sich ehrenamtlich. Er war Vorsitzender der örtlichen Jungen Union. Er wirkte in der evangelischen Jugend und in der Heidelberger Landjugend. Er war in der Feuerwehr aktiv und später im Vorstand des Gartenbauverbands. 1980 wurde er mit nur 25 Jahren für die CDU jüngstes Gemeinderatsmitglied in Dossenheim, eine Wahlperiode später war er ihr Fraktionsvorsitzender. 1988 wurde er jüngstes Mitglied im baden-württembergischen Landtag. 1995 wählten die Dossenheimer ihn erstmals zum Bürgermeister. Privat ist er seit 1982 mit seiner Frau Ursula verheiratet. Sie haben drei erwachsene Kinder. (dw)