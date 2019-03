Ungewöhnliches beim Frühling

> Das britische Vokalensemble "Apollo 5", das französische Barockensemble "Masques" und die "Cairo Jazz Station" gestalten am 17. März, 11 Uhr, in der Stadthalle ein Programm mit Werken von Telemann und Couperin sowie Jazz-Improvisationen. Dabei geht es um die ironische Auseinandersetzung mit National-Typen aus dem Geist der Aufklärung heraus. "Apollo 5" startet auch am 19.3., 19.30 Uhr, in der Peterskirche mit reinem A-cappella-Programm zwischen William Byrd und Jazz.

> Takeover! by Miki & Curse gastiert am 19. März, 19.30 Uhr, in der Halle02: Der Konzertmeister der Bergischen Symphoniker, Miki Kekenj, hat hier zusammen mit dem Rapper Curse einen Abend konzipiert zwischen klassische besetztem Ensemble und HipHop.

> Der Bariton Benjamin Appl singt zur Eröffnung von "Neuland.Lied" am 21. März, 11 Uhr, in der Alten Aula unter anderem Lieder von Robert Schumann: Diese werden allerdings mit Texten des Nazi-Poeten Hans Venatier interpretiert, der die Heine-Originaltexte der "Dichterliebe" etwa ideologisch umdichtete. Appl konfrontiert diese demagogisch deformierten Lied-Klassiker mit Musik von Nico Muhly und James MacMillan, deren Kompositionen sich auf Material aus dem Konzentrationslager Theresienstadt stützen. (MR)