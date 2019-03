Hintergrund

Prof. Dr. Karlheinz Sonntag studierte Betriebswirtschaftslehre und Psychologie an den Universitäten in Augsburg und München. Seit 1993 ist er Inhaber des Lehrstuhls für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Heidelberg. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählen Demografie und Arbeitswelt.

Sonntag ist Leiter des 2015 gestarteten Projektes "Maßnahmen und Empfehlungen für die gesunde Arbeit von morgen" (MEgA). Damit begleitet er wissenschaftlich einen bundesweiten Förderschwerpunkt des Bildungsministeriums, bei dem mehr als 150 Partner aus Forschung und Wirtschaft zukunftsfähige Konzepte und Modelle zur Gesundheitsförderung und Kompetenzentwicklung erarbeitet haben.