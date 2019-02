Hintergrund

Baschkortostan liegt am östlichen Rand des europäischen Teils der russischen Föderation, westlich des Uralgebirges; Hauptstadt dieser Republik ist Ufa. Die Flagge Baschkortostans besteht aus einer waagerecht angeordneten Trikolore in den Farben blau-weiß-grün. In der Mitte des weißen Streifens befindet sich der goldfarbene Blütenstand der Pflanze, aus der auch das Nationalinstrument, die Kurai, gefertigt wird. Diese Längsflöte hat vier Fingerlöcher und ein Daumenloch in einem 57 bis 81 Zentimeter langen Rohr. Baschkortostan wird wegen seiner landschaftlichen Schönheit auch als die "russische Schweiz" bezeichnet, das Land ist reich an Bodenschätzen, es hat Erdölvorkommen und ist berühmt für seine Honigproduktion. Die Region hat auch touristisches Potenzial, allerdings ist die Infrastruktur noch nicht sehr weit entwickelt.

Das baschkirische Volk ist halbnomadischen Ursprungs und ist seit dem 20. Jahrhundert islamisiert. Die Baschkiren sind stolz auf ihre Volkskunst und ihre Traditionen und darauf, das einzige Volk der Föderation zu sein, das nie unterworfen werden konnte.