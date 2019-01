Hintergrund

> Die Verbindungsstraße zwischen Oberer und Mittlerer Eckenbergstraße soll verbreitert werden, um die Verkehrsführung beim Bau der neuen Sport- und Kulturhalle zu optimieren und die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten, wie Bürgermeister Klaus Gramlich informierte.

> An der Eckenberghalle wurde provisorisch ein Parkplatz eingerichtet, der in der Zeit des Baus der neuen Sport- und Kulturhalle als Ersatz für die Parkplätze in der Oberen Eckenbergstraße dienen soll.

> Am Hochwasserrückhaltebecken 53 werde der Probestau beendet. Man habe bei den Abflusswerten die Modellberechnung mit der Realität verglichen.

> Der Haushaltplan 2019 sei vorgelegt worden und sei nun rechtskräftig.

> Die nächste Sitzung des technischen Ausschusses findet voraussichtlich am Montag, 18. Februar, um 18.30 Uhr statt.

> Der Ausbildungsplatz zum Verwaltungsfachangestellten ab 1. September bei der Stadt Adelsheim wird einer weiblichen Auszubildenden zur Verfügung gestellt. ahn