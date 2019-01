Zur Person

Juergen Boos, geboren 1961 in Lörrach, studierte nach seiner Ausbildung zum Verlagsbuchhändler beim Herder Verlag Betriebswirtschaftslehre in Mannheim. Er übernahm Führungs-Positionen u.a. beim Droemer Knaur Verlag, Hanser und im Berliner Springer-Verlag. 2005 wurde er Direktor der Frankfurter Buchmesse. Dort krempelte er die klassische Büchermesse um, hin zur Messe für Inhalte und Geschichten: Unter seiner Leitung entstanden branchenübergreifende Angebote wie Books at Berlinale, die Transmedia-Konferenz StoryDrive, sowie die Frankfurt Hotspots für digitale Dienstleister und Publishing Startups. Selbst mit dem Modehersteller Prada gibt es eine Kooperation. Politisch nimmt Boos kein Blatt vor den Mund: 2015 lud er Salman Rushdie für die Eröffnungspressekonferenz auf der Buchmesse ein, um auf die zunehmenden Angriffe auf die Freiheit des Wortes aufmerksam zu machen. Die iranische Regierung boykottierte daraufhin die Messe. Boos lebt mit Frau und Sohn in Heidelberg. ith