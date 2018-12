Hintergrund Fehlende Islam-Lehrer

Rund 6000 Schüler an 93 Südwest-Schulen erhalten sunnitischen Islamunterricht. 50 weitere Schulen würden dies gerne anbieten, können aber wegen Lehrermangels nicht, so Kultusministerin Ei-senmann. Ministerpräsident Kretsch-mann will den Modellversuch verlängern und Übergangsregelungen schaf-fen, um ihn dann zum Regelangebot zu machen. Ein Problem sei das Fehlen einer islamischen Religionsgemeinschaft als Ansprechpartner. lsw