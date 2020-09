Liebe Leserinnen und Leser,

75 das ist eine stolze Zahl. Seit so vielen Jahren bemühen sich Frauen und Männer, für die Rhein-Neckar-Region die optimale Zeitung zu konzipieren. Anfangs ging es um den demokratischen Wiederaufbau des Landes. Später wehten heftige innenpolitische Stürme über uns hinweg. Wir rieben uns an demonstrierenden Studierenden, an radikalen Umweltschützern, an Ewiggestrigen, an Kriegstreibern und Polemikern – und in aller Regel an den regierenden Parteien.

Der Beruf des Journalisten ist nun einmal einer, bei dem man viel aneckt. Erst vor wenigen Jahren entdeckten wir, dass es eine regelrechte Lust – auch – auf gute Nachrichten gibt. Seither ist die Welt zwar nicht besser geworden, aber das Positive findet seinen Platz in der RNZ, der Familienzeitung mit Anspruch. Denn auch darum geht es im Zeitungsgeschäft: Lebenslanges Dazulernen, Hintergründe darstellen, nicht immer der offensichtlichen Spur folgen, stattdessen lieber die Geschichte hinter der Geschichte suchen.

In der RNZ-Redaktion, die diese Sonderbeilage gestaltete, arbeiten 80 Redakteurinnen und Redakteure sowie Volontärinnen und Volontäre an 300 Tagen im Jahr daran, Sie, liebe Leserinnen und Leser, über alles Wesentliche in der Region und in der Welt zu informieren. Hinzu kommen die Onlinedienste – der moderne Nachrichtenstrom kennt keinen Redaktionsschluss mehr.

Auf 40 Seiten zeigen wir Ihnen heute, woher wir kommen, wer alles mit dabei war und Karriere machte und, was wir noch alles vorhaben. Eine ganze Menge. Dazu geben wir Einblicke in die Produktion der Zeitung – sowohl online als auch print. Und wer diese Beilage genau liest, kann sich an unser Jubiläumsrätsel auf Seite 32 heranwagen. Dort wird ein Lösungssatz gesucht, der viel mit uns zu tun hat, und der in diesem Fall Türöffner für ein entspanntes verlängertes Wochenende in Tirol sein kann. Lassen Sie sich überraschen.

In Jubiläumsjahren lädt die RNZ normalerweise zum Leserfest. Coronabedingt fällt diese Großveranstaltung zum 75. leider aus. Erfreuen Sie sich stattdessen an dieser Beilage – und bleiben Sie vor allem gesund!

Ihr Klaus Welzel