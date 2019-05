> Zwischen 23. und 26. Mai 2019 startet der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) bundesweit die Aktion "Uns schickt der Himmel". In diesen drei Tagen (72 Stunden) setzen Kinder- und Jugendgruppen ein soziales, interkulturelles oder ökologisches Projekt um.

> Ende der 1990er Jahre war diese Event-Aktion in einem der nördlichen deutschen Bistümer entstanden, 2001 organisierte der BDKJ Freiburg sie das erste Mal im Erzbistum, zu dem Eberbach gehört.

> Bundesweit fand das 72-Stunden-Projekt erst ab 2013 statt, nachdem immer mehr Bistümer hinzu gekommen waren. Bei der Aktion erhalten Jugendliche Gelegenheit, die "Welt ein Stückchen besser zu machen".

> Die Projekte greifen politische und gesellschaftliche Themen auf, sollen lebensweltorientiert sein und dem Glauben "Hand und Fuß" geben. Teilnehmer gehen vor Ort eine Aufgabe an - in der Umgebung, deren Bedingungen und Probleme sie kennen.

> So waren Eberbacher unter anderem 2009 an der Gestaltung von Kindergartenaußenanlagen in Zwingenberg beteiligt und haben zuletzt 2013 in Waldbrunn hinter der Katzenbuckeltherme einen Lehrpfad eingerichtet. (fhs)