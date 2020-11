Außergewöhnlich

Seine Rückkehr wurde sehnlichst erwartet – und Andrej Kramaric zeigte nach seiner fünfwöchigen Corona-Auszeit gleich wieder, wie wichtig er für die TSG ist. Vor der Pause noch wie alle seine Mitspieler nicht auf dem Höhepunkt seines Schaffens, drehte der kroatische Vizeweltmeister in den zweiten 45 Minuten mächtig auf und leistete sich beim Strafstoß keinen Fehlschuss. Zehn seiner letzten elf Elfmeter hat Kramaric im Netz untergebracht. Ob er überrascht sei, dass sein Torgarant bis zu seiner Auswechslung kurz vor Schluss gleich wieder 90 Minuten spielen konnte, fragten wir TSG-Trainer Sebastian Hoeneß. "Er verfügt über eine sehr gute Grundfitness und dass er außergewöhnliche Fähigkeiten besitzt, wissen wir", war Hoeneß vom starken Comeback kaum überrascht.

Freundschaftlich

Vorm Anpfiff standen Pellegrino Matarazzo und Sebastian Hoeneß freundschaftlich am Spielfeldrand nebeneinander. Der Informationsaustausch dauerte mehrere Minuten und Pellegrino fühle sich an seiner alten Wirkungsstätte sichtlich wohl. Das änderte sich nach dem 2:3-Rückstand, als sich der Italo-Amerikaner kurzzeitig seiner Jacke entledigte. Doch schnell wurde es ihm dann nur im Pullover zu kalt und Marc-Oliver Kempf sorgte dafür, dass es seinem Trainer am Schluss doch noch warm ums Herz war. awi