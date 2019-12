Ein "Nothaus" wurde bereits 1701 in Mannheim errichtet. 1924 ging das Krankenhaus am Neckarufer in Betrieb. Durch Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg wurde es stark beschädigt. 1974 erfolgte der Bau des "Hauses 2" mit seinen Operationssälen. Dort ist auch das Integrierte Notfallzentrum untergebracht. mpt