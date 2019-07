In Umspannwerken (UW) wie das in Hettingen wird Strom von Hochspannung (110.000 Volt oder kurz: 110 kV) auf Mittelspannung (überwiegend 20.000 Volt oder 20 kV) transformiert. Das Hochspannungsnetz der "Netze BW" verbindet insgesamt über 230 UW; diese liegen fast ausschließlich in Baden-Württemberg. Die Mittelspannungsleitungen bilden das Rückgrat der lokalen Stromversorgung. Neben den bereits erwähnten 20 kV können sie je nach Entfernung der zu versorgenden Gebiete auch mit 30 kV oder 10 kV betrieben werden. In über 25.000 Umspannstationen im Versorgungsgebiet der "Netze BW" wird der Strom von der Mittelspannung auf die für den Betrieb von Ortsnetzen notwendige Niederspannung von 400 Volt transformiert. Von diesen Stationen führen die Leitungen dann zu den Anschlüssen in Haushalten und Betrieben. (mb)