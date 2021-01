Die Preisträger

Landrat Dr. Achim Brötel und Polizeipräsident Hans Becker stellten im Rahmen der Preisverleihung alle Preisträger vor.

> Heiko Maier aus Limbach hat am 26. Februar Februar 2019 geholfen, einen Diebstahl aufzuklären: Als er sah, wie zwei Männer bei einer Heidersbacher Firma Altmetall in einen Transporter verluden, hat er die Polizei gerufen.

> Helena Waschinskaja aus Buchen beobachtete im April 2019, wie in der Buchener Linsengasse zwei Männer auf eine Person einschlugen. Sie rief den Tätern energisch zu, aufzuhören. Daraufhin ließen sie von ihrem Opfer ab. Wenig später konnten sie festgenommen werden.

> Tino Bodenschatz und Ben Mayer aus Buchen sind Jugendliche, die sahen, wie am 10. April 2019 auf der Buchener "Alla Hopp"-Anlage eine auf dem Boden liegende Person getreten, bespuckt und mit Alkohol übergossen wurde. Sie forderten den Täter besonnen auf, die Person in Ruhe zu lassen. Der Täter konnte kurz darauf festgenommen werden. Tino Bodenschatz und Ben Mayer wurden für ihre Zivilcourage mit dem Sonderpreis des Rotary-Clubs "Jung und couragiert" ausgezeichnet.

> Zdenko Brankovic und Milenko Brcina aus Mosbach beobachteten am 20. Juni einen Einbruch in Mosbach. Gemeinsam mit weiteren Anwohnern hielten sie die beiden Täter entschlossen und zugleich umsichtig fest und übergaben sie anschließend der Polizei.

> Ein Mann aus Elztal, der anonym bleiben möchte, beobachtete am 2. September, wie zwei Männer Richtung Kindergarten liefen. Als er daraufhin im Gebäude Licht sah, hat er die Polizei verständigt. Durch das aufmerksame Vorgehen des Preisträgers und seinen schnellen Notruf konnten die Einbrecher dem Haftrichter vorgeführt werden.

> Natalie Herkert aus Buchen beobachtete am 6. September 2019, wie eine Autofahrerin in Buchen einen geparkten Pkw beschädigte und floh. Natalie Herkert notierte sich das Kennzeichen, teilte es dem Geschädigten mit und stellte sich als Zeugin zur Verfügung.

> Daniela Reinhardt und Andrea Neubrandt aus Mudau, die im Penny-Markt in Strümpfelbrunn als Verkäuferinnen arbeiten, verhinderten im September 2019, dass ein 89-Jähriger um 1000 Euro betrogen wird. Ein Unbekannter hatte den Senior überredet, im Supermarkt Apple-Geschenkkarten im Wert von 1000 Euro zu kaufen und ihm die Codenummern zu übermitteln. Der Betrüger hat ihm zuvor mitgeteilt, dass er so einen Lottogewinn in Höhe von 40.000 Euro ausbezahlt bekäme. Reinhardt und Neubrandt hielten den 89-Jährigen davon ab, die Karten zu kaufen.

> Rene Norman Merz aus Hardheim hat am 14. November 2019 beobachtet, wie eine Frau auf dem Aldi-Parkplatz ein geparktes Fahrzeug beschädigte. Er notierte sich das Kennzeichen der Frau und informierte die Fahrzeugbesitzerin.

> Susanne Hoffuri aus Elztal hat am 25. November 2019 in der S-Bahn Richtung Osterburken beobachtet, wie ein Mann einem anderen gegen den Kopf schlug. Die Bahn war voll besetzt, dennoch war Susanne Hoffuri die einzige, die sich dem Täter entgegenstellte und die Polizei rief. Alle anderen schauten weg. Der Täter unterließ daraufhin weitere Angriffe und wurde an der nächsten Haltestelle von der Polizei empfangen.