> Es ist eng im Tabellenkeller, sehr eng: Vor dem Fernduell am Sonntag weisen der Tabellenvorletzte VC Offenburg und der Tabellenletzte VSG Saarlouis exakt die gleiche Punktzahl (9), die gleiche Anzahl von Siegen (drei) und das gleiche Satzverhältnis (- 25) auf. Auch im direkten Vergleich (einmal 3:2 für den VCO und einmal 3:2 für die VSG) liegen die beiden Kellerkinder auf Augenhöhe.

> Sind beide Mannschaften auch nach dem Saisonfinale punktgleich, entscheidet der sogenannte Satzkoeffizient. In dieser Wertung liegen die Offenburgerinnen (0,39) derzeit minimal vor den Saarlouiserinnen (0,35). Dem VCO würde gegen den USC Konstanz auch dann noch eine 0:3-Niederlage zum Klassenerhalt reichen, wenn Saarlouis zu Hause gegen Sinsheim mit 1:3 verliert – hauchdünn spräche der Satzkoeffizient zu Gunsten von Offenburg (0,363 zu 0,357).

> Eines stellt Staffelleiter Heiner Schößer klar: "Es wird auf jeden Fall einen Absteiger geben", sagt der Drittliga-Süd-Beauftragte und verweist auf die 2. Bundesliga Süd, aus der wohl zwei Mannschaften nach unten müssen, sowie auf die Regionalligen, aus denen zwei Aufsteiger zu erwarten sind. Unklar ist ferner, ob Drittliga-Meister SV KA-Beiertheim sein Aufstiegsrecht wahrnimmt. Schößer: "In der 3. Liga Süd werden in der nächsten Saison auf jeden Fall mehr Mannschaften spielen als in dieser Saison." esc