"Ohrfeige" für RNV-Kunden

Heftige Kritik übt der ökologische Verkehrsclub Deutschland am neuen Fahrplan der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Der Vorsitzende Felix Berschin erklärt: "Der neue Fahrplan ist ein Schlag ins Gesicht vieler treuer Bus- und Bahn-Nutzer. Statt der versprochenen Angebotsoffensive durch das Mobilitätsnetz wird der Nahverkehr in Heidelberg noch langsamer und noch umständlicher." Durch das Überkreuzfahren der Linien 22 und 26 verlängerten sich die Fahrzeiten von Eppelheim um zwei und von Kirchheim um vier Minuten in die Stadt. Besonders bitter treffe es den Pfaffengrund und Eppelheim: "War man bisher vom Stotz in Pfaffengrund in 14 Minuten bereits im Neuenheimer Feld, sind es nun mindestens 22 Minuten inklusive Sprint durch den Hauptbahnhof oder sonst 26 Minuten über Stadtbücherei."

Heidelberg werde damit seinem Ruf gerecht, ein Straßenbahnsystem zu haben, welches halb so schnell wie das Rad und doppelt so schnell wie zu Fuß sei, ärgert sich Berschin. So sei es nicht verwunderlich, dass der Anteil des Nahverkehrs in den letzten zehn Jahren um zwei Prozentpunkte gefallen sei und nur noch 13 Prozent des Verkehrs ausmache. (RNZ)