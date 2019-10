(dpa). Schon ein kleiner Weißkohl kann für mehrere Gerichte reichen. Angeschnittene Köpfe halten sich problemlos mehrere Tage, wie der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer erklärt. Verbraucher sollten dazu lediglich die Schnittflächen mit Frischhaltefolie abdecken. Generell gilt: Bei kühler Lagerung hält sich ein Kohlkopf über längere Zeit. Häufig kommt das Gemüse milchsauer vergoren als Sauerkraut zu Haxe oder Schweinebraten auf den Teller. Weißkohl eignet sich ebenso für die Zubereitung von Krautsalat, Rouladen oder schlicht als Gemüsebeilage sowie als Zutat für Eintöpfe oder Aufläufe. Aber auch experimentieren lohnt sich, indem man Kohl zum Beispiel mit Nudeln kombiniert (s. Rezept). Weißkohl und Sauerkraut enthalten viel Vitamin C, B und K sowie Kalium, Kalzium, Eisen und viele Ballaststoffe.

Kraut-Fleckerl

Zutaten für 4 Portionen:

300 g Fleckerl oder andere Nudeln

500 g Spitzkohl

1 große Zwiebel

3 EL Zucker

1 EL Kümmel

125 ml Gemüsebrühe

2 EL Butterschmalz

Salz und Pfeffer

Die Fleckerl in sprudelndem Salzwasser entsprechend der Packungsanleitung bissfest garen. Den Spitzkohl in nicht zu große Quadrate schneiden. Zwiebel schälen und würfeln. Kümmel in einer Pfanne ohne Fett kurz anrösten. Dann herausnehmen und beiseitestellen.

Butterschmalz in der Pfanne erhitzen. Zucker dazugeben und leicht karamellisieren lassen. Dann Zwiebeln, Kohl und Kümmel dazugeben. Alles braten, bis es eine leicht bräunliche Farbe angenommen hat. Dann das Ganze mit der Gemüsebrühe ablöschen, salzen und pfeffern und eine halbe Stunde schmurgeln lassen. Zum Schluss die Fleckerl oder andere Nudeln dazugeben. Wer will, kann zusammen mit den Zwiebeln Speck in der Pfanne anbraten.