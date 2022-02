Trotz der Absage des Rosenmontagszugs haben etliche Mainzer den Höhepunkt der Fastnachtszeit zusammen gefeiert. Um 11.11 Uhr am Montag stimmten Dutzende Menschen auf dem zentralen Schillerplatz mit Helau-Rufen das Lied "Am Rosenmontag bin ich geboren" an. Zur gleichen Zeit begann ein Fastnachter die Zugstrecke abzulaufen - am traditionellen Startpunkt des Rosenmontagszugs in der Neustadt.