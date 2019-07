Heiligkreuzsteinach. (pol/mün) Beim Versuch, sich beißende Hunde zu trennen, wurde eine 55 Jahre alte Frau von einem Vierbeiner in die Wade gebissen. Der Vorfall ereignete sich im Ortsteil Eiterbach am Samstag gegen 13 Uhr.

Die Frau ging mit ihrem Appenzeller spazieren und traf in der Nähe des Campingplatzes eine 51 Jahre alte Frau mit einem tschechischen Wolfshund. Der war nur unzureichend an einer Parkbank festgebunden, berichtet die Polizei. So kam er frei und es begann eine Rauferei, bei der der angeleinte Appenzeller leichte Bissverletzungen davon trug.

Die 55-jährige Hundeführerin versuchte die Hunde zu trennen, um Schlimmeres zu verhindern. Bei dem Versuch wurde sie von dem tschechischen Wolfshund in die Wade gebissen und nicht unerheblich verletzt.

Ihre Verletzungen wurden in einer Klinik behandelt.

Die Besitzerin des tschechischen Wolfhundes muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen.