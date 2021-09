(bfk) "Verschluss-Sache" ist der programmatische Titel einer intensiv-aufwendigen Arbeit von Regine Dura und Hans-Werner Kroesinger. Sie haben als renommierte Dokumentarfilmer, Autoren, Dramaturgen, Rechercheure und Regisseure angstfrei und so notwendig wie eh und je eines der heikelsten Themen der deutschen Nachkriegsgeschichte recherchiert, angefasst und in Bühnenform gebracht: Die NSU-Morde, ihre Opfer und die Tatorte stehen im Mittelpunkt, und damit auch die in Heilbronn erschossene Polizistin Michèle Kiesewetter und ihr Kollege, der schwer verletzt überlebte.

Zum inhaltlichen und zeitlichen Umfeld dieser Theater-Premiere (22. Oktober in der "Boxx") wird es noch einige weitere begleitende Veranstaltungen geben, unter anderem von der Heilbronner Gruppe "Wehret den Anfängen". Dabei werden die rechtsradikale Szene und deren Taten ebenso im Mittelpunkt stehen wie die nach wie vor bestehenden Zweifel an der Ermittlungsarbeit der Polizei und die Kritik an der politischen Einschätzung der Heilbronner Tat – gestützt auch von sachkundigen und prominenten "Zweiflern".