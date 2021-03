Heidelberg. (pol/mare) Wieder wurden in Heidelberg Wahlplakate beschädigt. Das teilt die Polizei mit.

Immer wieder wurden in den vergangenen Wochen im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim beschädigte Wahlplakate festgestellt. Betroffen davon waren alle Parteien.

Am Montagabend gegen 23.20 Uhr beschädigten zwei 23-Jährige in der Pleikartsförster Straße Wahlplakate, indem sie diese in Brand setzten. Auch der Laternenmast, an dem diese befestigt waren, sowie ein Altglascontainer gerieten hierbei in Mitleidenschaft.

Die Feuerwehr konnte die brennenden Plakate schnell löschen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Ermittlungen des Dezernats "Staatsschutz" der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Die beiden jungen Männer müssen sich wegen Sachbeschädigung verantworten.

In der Vangerowstraße rissen am frühen Mittwochmorgen gegen 0.20 Uhr ein 48-Jähriger und ein 42-Jähriger ziellos Wahlplakate von den Laternen, an denen diese mit Kabelbinder befestigt waren und warfen sie zu Boden. Auch sie werden angezeigt.

Update: Mittwoch, 3. März 2021, 13.59 Uhr

Etliche Wahlplakate angezündet, beklebt und abgerissen

Heidelberg. (pol/mare) Am Freitag und in der Nacht zu Samstag wurden in Heidelberg erneut Wahlplakate zur Landtagswahl beschädigt. Betroffen sind die Plakate aller Parteien, wie die Polizei mitteilt.

In der Hegenichstraße in Kirchheim wurden am Freitagmittag insgesamt 26 Wahlplakate rund um das Kirchheimer Rathaus mit handflächengroßen Aufklebern versehen. In Rohrbach verständigte ein Zeuge am Samstag gegen 0.30 Uhr die Polizei, nachdem er in der Felix-Wankel-Straße vollständig zerstörte Wahlplakate festgestellt hatte, die angezündet worden waren. Ein Plakat brannte noch und wurde von dem Zeugen gelöscht. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

In der Kriegsstraße in Handschuhsheim störte ein Zeitungsausträger am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr drei Männer, die mit unbekannten Gegenständen auf Wahlplakate, die an Straßenlaternen angebracht waren, einschlugen und diese schließlich herunterrissen. Die Polizei, die der Zusteller unverzüglich verständigt hatte, nahm die drei Tatverdächtigen im Alter von 27, 23 und 22 Jahren noch vor Ort fest. Nach Feststellung ihrer Personalien wurden sie wieder entlassen. Sie werden sich wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.