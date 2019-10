Heidelberg. (pri/rl) Zu einem Bootsunfall an einem Hafen im Stadtteil Schlierbach kam es am Montagabend. Ersten Informationen zufolge war an einem Anleger ein Sportboot untergegangen. Die Gründe dafür sind bisher unklar.

Glücklicherweise befanden sich keine Personen mehr auf dem Boot, sodass auch niemand verletzt wurde. Nachdem das Boot untergegangen war, versuchten Einsatzkräfte und Taucher der Feuerwehr und der DLRG das Boot zu sichern und nach oben zu bringen.