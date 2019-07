Heidelberg. (pol/mün) Spaziergänger fanden am Sonntagmittag einen verunglückten Radfahrer in einer Böschung im Stadtteil Boxberg. Trotz sofortiger Reanimation durch die Ersthelfer verstarb der 30-jährige Mann wenig später in einem Krankenhaus.

Gegen 13 Uhr hatten die Spaziergänger den Mann in der Straße "Schlautersteig", etwa 100 Meter westlich von der Kreuzung "Am Götzenberg" entfernt, in der Böschung entdeckt.

Nach ersten Erkenntnissen kam der junge Mann mit seinem Herrenrad in einer leichten Rechtskurve von der Straße ab und rutschte rund vier Meter die Böschung hinab. Das Fahrrad lag neben ihm.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor, berichtet die Polizei.

Jetzt sucht der Verkehrsunfalldienst Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0621/174-4045 melden sollen.

Der Verunglückte trug eine kurze Camouflage-Hose, ein weißes T-Shirt (markante Streifen auf der Rückseite) und schwarze Adidas Sportschuhe.