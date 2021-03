Heidelberg. (po/rl) Im Zeitraum zwischen Donnerstag und Samstag kam es gleich zu mehreren Kelleraufbrüchen im Kolbenzeil, der Freiburger Straße und der Rastatter Straße. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich in allen Fällen Zutritt zu den Untergeschossen der Mehrfamilienhäuser, brachen dort gewaltsam Kellerabteile auf und entwendeten unter anderem kleinere Haushaltsgeräte.

Am Dienstagabend wurde das Polizeirevier Heidelberg-Süd nun erneut verständigt, da in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Freiburger Straße eingebrochen wurde. Der Tatzeitraum liegt in diesem Fall zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend.

Entwendet wurde dieses Mal nichts. Beim jetzigen Kenntnisstand wird ein Tatzusammenhang mit den bereits berichteten Fällen angenommen. Die Ermittlungen des Bezirksdienstes des Polizeireviers Heidelberg-Süd dauern an.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der 06221/3418-140 melden.