Heidelberg. (pol/mün) Am Freitagabend kam es im Heidelberger Süden zu einem Hubschraubereinsatz der Polizei. Zahlreiche Anwohner in Rohrbach und Kirchheim hatten den Fluglärm gehört.

Am Freitagmittag gegen 13 Uhr wurde eine 81-Jährige Frau aus Leimen als vermisst gemeldet. Die Dame war zuvor mit Ihrem Ehemann in einem Einkaufszentrum in Rohrbach und war unbemerkt gegen 10.45 Uhr verschwunden.

Da aufgrund des Gesundheitszustandes der Frau nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, wurden Suchmaßnahmen mit starken Kräften in Kirchheim, Rohrbach und Leimen eingeleitet, bei denen neben der Rettungshundestaffel des DRK auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam.

Gegen 20.10 Uhr wurde die Vermisste von einen Verkehrsteilnehmer in Kirchheim gefunden und wohlbehalten an Angehörige übergeben.

Update: Samstag, 6. März 2021, 02.40 Uhr