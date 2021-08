Heidelberg-Altstadt. (pol/ppf) Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ist derzeit mit der Aufnahme eines Unfalls in der Friedrich-Ebert-Anlage beschäftigt. Gegen 1 Uhr verlor ein Fahrzeugführer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit hoher Geschwindigkeit mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden drei weitere abgestellte Fahrzeuge aufeinander geschoben, dies teilte die Polizei in der Nacht mit. Das Revier Heidelberg-Mitte ist mit zwei Streifenwagen vor Ort und hat die Unfallaufnahme übernommen.

Weitere Informationen folgen.