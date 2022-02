Heidelberg-Altstadt. (pol/lesa) Drei gestohlene Sockenpaare im Wert von 20 Euro haben dafür gesorgt, dass ein 25-Jähriger nun in Untersuchungshaft sitzt. Wie die Heidelberger Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gaben, soll der Mann am Dienstag gegen 17.45 Uhr gemeinsam mit zwei weiteren Männern die Socken aus einem Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße entwendet haben.

Ein Mitarbeiter des Ladengeschäfts beobachtete den Diebstahl und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen die Männer kurz darauf nahe des Tatorts fest. Bei der anschließenden Durchsuchung der Männer wurde das Diebesgut gefunden und sichergestellt. In der Bauchtasche des 25-Jährigen fanden die Polizisten darüber hinaus ein Taschenmesser, das dieser bei der Tat "griffbereit mit sich geführt haben soll". Außerdem wurden bei ihm "18,7 Gramm verkaufsfertig portioniertes Marihuana sichergestellt, das er gewinnbringend an einen unbestimmten Abnehmerkreis weiterzuverkaufen zu beabsichtigt haben soll", wie es in der Mitteilung heißt.

Die beiden Mittäter des 25-Jährigen wurden noch am Dienstagabend aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Der 25-Jährige dagegen wurde am Mittwoch der Haft- und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. "Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen Fluchtgefahr und setzte diesen in Vollzug", teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit.