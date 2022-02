Heddesheim. (pol/lesa) In einem Gebüsch an der Landesstraße L631 hat ein Zeuge am Montagnachittag mutmaßliches Diebesgut gefunden. Die Polizei teilt mit, dass gegenüber der Zufahrt zum Gut Neuzenhof ein Skisack sowie ein Rucksack gefunden wurden, die sich am Freitag zuvor noch nicht in dem Gebüsch befunden hätten.

In den Skisäcken befanden sich laut den Beamten insgesamt vier Paar Ski - drei Paar der Marke Völkl sowie eines der Marke Head - und zwei Paar Stöcke der Marke Head. In dem Rucksack, der von der Marke Fischer stammt, hätten sich neben diversen Bekleidungsstücken auch Hygieneartikel befunden. "Möglicherweise handelt es sich dabei um Diebesgut, dessen sich eine noch unbekannte Person entledigen wollte", so die Polizei.

Die Ermittler suchen nun Zeugen oder Menschen, denen die Sportgeräte entwendet wurden. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 06203/93050 bei der Polizei zu melden.