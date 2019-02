Fängt die Hauskatze an zu kratzen, kann das mehrere Gründe haben. Hat sie sich zum Beispiel den Tag über allein in der Wohnung gelangweilt, will sie jetzt beachtet werden. Selbst wenn der Halter schimpft, bedeutet das für sie dann Abwechslung und Zuwendung. Auch unerfüllte Jagdlust kann zum Kratzen führen, ebenso wie langes Streicheln und Schmusen mit der Katze. Experten raten, schon dem Katzenbaby beizubringen, dass Menschenhaut tabu ist. Indem Halter sich bei jedem Kratzen wortlos abwenden, lerne das Tier, dass Kratzen eine Spaßbremse ist. Wichtig ist außerdem, die Jagdlust von Katzen zu befriedigen, etwa mit einer Spielangel. (tmn)