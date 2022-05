Technologische Revolution: Am 11. Juni 2003 gab es erstmals einen Fernseher im „Edelstein“. Foto: Dorn

> Das "Haus Edelstein" hat eine bewegte Vergangenheit, zunächst war es zur vorletzten Jahrhundertwende ein Kurhotel – was man von der Talstraße aus noch gut sehen kann. Seinen Namen erhielt das Haus von einer markanten Felsgruppe auf dem Gipfel des Ölbergs, die 1919 bei einer unbeabsichtigten Sprengung im Steinbruch in sich zusammenstürzte. 1925 kaufte die AB-Gemeinschaft (Evangelischer Verein für innere Mission Augsburgischen Bekenntnisses) das Hotel und machte es zu einem Jugendheim.

Auf Dauer konnte die Jugend alleine das Haus aber nicht finanzieren. 1934 kamen die ersten Dauergäste. Während des Zweiten Weltkriegs fanden viele Ausgebombte hier eine Unterkunft und blieben bis ins Alter – und zwar als eine Gemeinschaft, weswegen man sich hier mit "Bruder" oder "Schwester" anredete. 1967 entstand der große Anbau mit neuer Küche, Aufzug und Pflegeabteilung: Das Haus Edelstein entwickelte sich zu einem Alten- und Pflegeheim. 1984 übernahm Hausvater Dieter Ehrismann die Heimleitung, dem 2005 Myrta Constabel folgte.

Unterdessen hatte 1990 die Trägerschaft des Heimes gewechselt: von der AB-Gemeinschaft zum Evangelischen Verein der Inneren Mission (Karlsruhe). Als Constabel 2018 in den Ruhestand verabschiedet wurde, begann eine ganz neue Epoche: Die Senioren-Wohnstift Bühl (SWB), eine Privatfirma von Hubertus Seidler, übernahm Ende 2016 das Seniorenheim – und plante einen Neubau, der allerdings auf Kritik in der Kommunalpolitik und der Anwohner traf, weil der zu massiv ausgefallen war. Im Juli 2020 wurden Pläne bekannt, dass das "Edelstein" mit einem Neubau auf das Gärtner-Gelände an der B 3 ziehen wird. Diese zerschlugen sich aber Ende 2021. hö