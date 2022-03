> Die Tierschutzorganisation Tasso hat die Plattform "Tasso.Help" ins Leben gerufen, um geflüchtete Tierhalter dabei zu unterstützen, zusammen mit ihrem Haustier eine Unterkunft zu finden. Die Mitnahme von Hunden und Katzen in große Flüchtlingsunterkünfte sei in der Regel nicht erlaubt, hieß es. Auf der Internetseite help.tasso.net/de findet man Privatplätze in der Metropolregion Rhein-Neckar.

> Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises bittet Geflüchtete aus der Ukraine, die Hunde, Katzen oder Frettchen bei sich haben, oder deren Unterstützende darum, sich umgehend mit dem Veterinäramt in Verbindung zu setzen, Telefonnummer: 06221/522-4265, Fax: 06221/522-4264, E-Mail veterinaeramt@rhein-neckar-kreis.de. (gol)