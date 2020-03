Im Rugby versuchen zwei Mannschaften, Punkte zu machen. Dafür müssen sie einen Ball hinter die gegnerische Ziellinie bringen. Auf dem Weg dürfen sie den Ball tragen, kicken oder sich zuwerfen. Die anderen Spieler dürfen sie dabei zum Beispiel festhalten und umklammern. Was alles erlaubt ist, ist streng geregelt.

In Deutschland gibt es nicht so viele Menschen, die Rugby spielen. In anderen Ländern dagegen schon, etwa in Großbritannien. Dort wird gerade ein großes Turnier ausgetragen.