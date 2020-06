Happy Food

Ja, Glück kann man essen. Denn es gibt Lebensmittel, die nachweislich unsere Stimmung aufhellen. Und dazu zählt nicht nur der beliebteste kulinarische Glücksbringer, die Schokolade. Bananen, Fisch und Nudeln sorgen ebenfalls für gute Laune – und es gibt noch mehr von diesem "Happy Food", das glücklich macht:

Obst: Die "Serotonin-Stars" unter den Früchten sind Ananas, Bananen und Pflaumen. Sie enthalten einen besonders hohen Wert an Tryptophan, eine Aminosäure, die dabei hilft, den oft als Glückshormon bezeichneten Botenstoff Serotonin zu bilden. Früchte mit einem hohen Gehalt an Chinasäure wie Heidelbeeren, Kiwi, Cranberrys oder Preiselbeeren kurbeln die Bildung von Tryptophan an.

Trockenfrüchte: Datteln und Feigen können auch die Stimmung heben. Neben Tryptophan enthalten sie auch viel Magnesium, das Stress entgegenwirkt.

Schokolade:Kakaoprodukte enthalten Tryptophan – wer sich also ab und an mit dem Evergreen unter den Stimmungsaufhellern belohnt, bleibt garantiert froh und munter.

Kohlenhydrate: Nudeln, Kartoffeln, Brot und Reis – am besten als Vollkornprodukte – sollen Menschen langfristig zufriedener und ausgeglichener machen als eine eiweißreiche Kost. Studien zufolge macht eine kohlenhydratreiche Ernährung stressresistenter; eine eiweißarme Kost soll die Aufnahme von Tryptophan fördern.

Fisch: Eine herabgesetzte Eiweißzufuhr sollte überwiegend durch Fisch abgedeckt werden, dem eine Depressionen vorbeugende Wirkung nachgesagt wird. Finnische Forscher nehmen an, dass die im Fisch enthaltenen Omega-3-Fettsäuren in den Gehirnstoffwechsel eingreifen und den Glücksbotenstoff Serotonin erzeugen.

Chili, Pfeffer und Co.: Durch den Schmerzreiz, den scharfes Essen verursacht, werden Endorphine ausgeschüttet – Glückshormone, die entspannend wirken.

Kaffee und schwarzer Tee: Koffein "belebt": Es regt zentrales Nervensystem und Herztätigkeit an, macht wacher – und hebt die Stimmung. teu