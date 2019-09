Kiel (dpa) - Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat die sportliche Talfahrt gestoppt. Nach zwei Niederlagen kam das Team von Trainer Mirko Slomka zu einem 2:1 bei Holstein Kiel und vergrößerte vorerst die Distanz zu den Abstiegsplätzen in der 2. Fußball-Bundesliga. Und nach dem zweiten Heimsieg in Folge orientiert sich der 1. FC Heidenheim in der Tabelle der 2. Liga wieder nach oben. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gewann verdient mit 1:0 gegen Darmstadt 98 und steht aktuell nur einen Punkt hinter der Aufstiegszone.