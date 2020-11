Berlin (dpa) - Hannah hat schon viele Wettbewerbe im Vorlesen hinter sich. Los ging es in ihrer Klasse, dann weiter in der Schule. Es folgten Wettbewerbe in ihrem Bezirk und dann in der ganzen Stadt Berlin. Hannah ist zwölf Jahre alt. Immer wieder trat sie zum Vorlesen an, ständig mit neuen Geschichten.