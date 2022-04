Frankfurt (dpa/lhe) - So dürften auch in diesem Jahr wieder hochwertige Lebensmittel, Schokolade und andere Süßwaren sowie Dekorationsartikel gefragt sein. Besonders regionale Produkte und Hersteller erfreuten sich bei den Kunden großer Beliebtheit. Diese würden von den Händlern verstärkt ins Sortiment genommen.

Grundsätzlich stehe das Konsum- und Sparverhalten der Menschen unter dem Eindruck der steigenden Inflation. Während in den vergangenen Wochen vor allem die Energiepreise deutlich gestiegen seien, seien in den kommenden Monaten weitere Preissteigerungen zu erwarten. Wie groß die Auswirkungen der geopolitischen Situation auf die Gesamtwirtschaft in Deutschland sind, sei derzeit nicht vollständig abzuschätzen.

Ruths verwies auf das Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), das im April den fünften Monat in Folge gesunken sei und einen neuen Allzeit-Tiefstand erreicht habe. Der Krieg und seine wirtschaftlichen Auswirkungen dämpfen demnach die Konjunktur- und Einkommenserwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher.