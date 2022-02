Nasskalter Schreckensmoment am Samstagabend: Beim Parken unterhalb der Schleuse Offenbach hatten die Insassen eines Autos am Mainufer vergessen, auf dem unebenen Gelände die Handbremse anzuziehen. Das Fahrzeug rollte los und versank im Fluss, die beiden Insassen schafften es, sich aus dem Wagen zu befreien, wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete. Sie mussten allerdings wegen einer leichten Unterkühlung medizinisch versorgt werden. Die Feuerwehr barg das havarierte Auto noch am Abend aus dem Main.