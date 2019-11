Düsseldorf (dpa) - Der Hamburger SV ist zurück an der Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga. Durch einen späten 2:1-Sieg gegen Dynamo Dresden verdrängte der HSV den punktgleichen Konkurrenten Arminia Bielefeld von der Spitze. Bielefeld kam gegen den SV Sandhausen nicht über ein 1:1 hinaus. In einer weiteren Partie feierte Holstein Kiel einen 6:3-Kantersieg bei Schlusslicht Wehen Wiesbaden.