Vor einer Bahnhofskneipe in Ludwigsburg hat eine kleine Menschengruppe laut Polizei einen ihr bekannten 26-Jährigen zusammengeschlagen. Der Verletzte sei gegenüber den Beamten aggressiv und unkooperativ gewesen. Als sie ihn in der Nacht zum Dienstag in Gewahrsam nehmen wollten, kollabierte der Mann der Mitteilung zufolge. Er kam ins Krankenhaus.