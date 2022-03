Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - Eine beim Aufräumen entdeckte Sprenggranate hat ein Mann der Polizei in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) vorbeigebracht. Der 47-Jährige sei am Sonntagabend zur Wache in der südhessischen Stadt gekommen und habe die 20 Zentimeter lange Granate abgegeben, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann berichtete demnach, dass er diese bei Aufräumarbeiten auf dem Dachboden gefunden habe - und diese vermutlich nicht gefährlich sei. "Diese Annahme eines Laien beruhigte die Ordnungshüter aber nicht wirklich", teilten die Beamten weiter mit.

Um auf Nummer sicher zu gehen, schalteten die Polizisten den Kampfmittelräumdienst ein. Ein Experte konnte kurz darauf Entwarnung geben - es habe sich tatsächlich um eine sprengstofflose Granate gehandelt.

Die Polizei warnte: "Wenn Sie Munition, Granaten oder andere Kampfmittel finden, nehmen Sie die Gegenstände auf keinen Fall in die Hand und bringen Sie diese auch nicht zur Polizei! Lassen Sie die Gegenstände an Ort und Stelle! Bedenken Sie, dass Sie bei der kleinsten Bewegung den Zündmechanismus in Kraft setzen können."