Eingewandert: Herkules wurde von den Römern als Gott verehrt – heute würde man wahrscheinlich von kultureller Aneignung sprechen. Denn ursprünglich war Herkules Grieche und hieß Herakles. Der Kult um ihn verbreitete sich rund um das Mittelmeer.

Dicke Oberarme: Berühmt wurde er durch seine zwölf Heldentaten: Den nemeischen Löwen, der ein unverletzliches Fell trug, hat er erwürgt. Die wilden Stuten des Diomedes konnte er zähmen. Auch die schwierigste Aufgabe, den Höllenhund Zerberus aus der Unterwelt zu entführen, meistert Herkules. Und all das, aufgrund seiner unbändigen Stärke.

Hölderlin und Asterix: Herkules inspirierte Künstler wie Leonardo da Vinci oder Baccio Bandinelli. Dichter wie Ovid, Shakespeare, Hölderlin, Dürrenmatt oder Walser begeisterten sich für seine Heldentaten. In den 60ern hatte er im italienischen Sandalenfilm "Für Herkules im Netz der Cleopatra" einen Auftritt; der junge Arnold Schwarzenegger spielte 1969 den "Herkules in New York". Im Marvel-Universum lebt Herkules weiter. Und selbst Asterix musste wie der mythische Held zwölf Prüfungen bestehen.

Bis zu den Sternen: Nach Herkules sind ein Sternbild, ein Asteroid, ein Mondkrater und ein Berg in der Ost-Antarktika benannt. lex