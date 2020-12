Glühwein selber machen, das ist in diesen Zeiten sicher eine gute Alternative. Hier die klassische Variante: Für den weihnachtlichen Munter- und Warmmacher nimmt man eine Orange, halbiert diese und presst die eine Hälfte aus. Dann nimmt man eine handelsübliche Drei-Viertel-Liter Flasche Rotwein hinzu (für Genießer gerne auch ein bisschen mehr), mischt sie mit dem Orangensaft und gibt drei Esslöffel Zucker hinzu. Weiter benötigt man eine Stange Zimt, drei Gewürznelken und drei Sternanis. Alles zusammen in einen Topf geben. Dann von der anderen Hälfte der Orange zwei Scheiben abschneiden und vorsichtig am Stück in den Topf gleiten lassen. Den Topf auf 70 Grad erhitzen und mehrere Stunden ziehen lassen. Und fertig ist das inspirierende Heißgetränk.