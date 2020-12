> Volks- und Reichsdeutsche: Volksdeutsche waren in der Zeit des Nationalsozialismus außerhalb des Deutschen Reichs lebende Personen deutscher Abstammung, aber mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Reichsdeutsche waren im Deutschen Reich lebende Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, außer wie es damals hieß, Juden und "Zigeuner".

> Volksdeutsche Mittelstelle: Ein dem Reichsführer SS Heinrich Himmler direkt unterstelltes SS-Hauptamt, dessen Aufgabe es war, die außerhalb des Deutschen Reiches lebenden "Volksdeutschen" in annektierte Gebiete im Osten umzusiedeln.

> Lebensborn: Der Lebensborn e. V. war ein von der SS getragener Verein, dessen Ziel es war, die Geburtenzahl "arischer Kinder" zu erhöhen. Er betreute Kinderheime im Deutschen Reich und in besetzten Gebieten, in denen außereheliche Kinder von Wehrmachtssoldaten und SS-Angehörigen aufgezogen wurden. Daneben war er mitverantwortlich für die Verschleppung von Kindern aus den von Deutschland besetzten Gebieten, die an kinderlose SS-Angehörige vermittelt wurden. Siehe: Volker Koop, Dem Führer ein Kind schenken, Böhlau Verlag Köln.

> Nürnberger Prozesse: Die "Nürnberger Prozesse" umfassten den Prozess vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg gegen die Hauptkriegsverbrecher, sowie zwölf "Nachfolgeprozesse" vor einem nationalen US-amerikanischen Militärtribunal, die im Justizpalast Nürnberg gegen führende Repräsentanten des nationalsozialistischen Deutschen Reiches durchgeführt wurden.

> Arolsen Archives: Ein internationales Zentrum in Bad Arolsen (Nordhessen), das Dokumente aus der Zeit des Nationalsozialismus sammelte und archivierte, ursprünglich zur Nazi Verfolgung, inzwischen mehr als Grundlage für Veröffentlichungen. Das Archiv gehört zum UNESCO-Weltdokumenten-Erbe. aot