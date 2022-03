In Hessen startet ein deutschlandweit einzigartiges Modellprojekt zur Notfallversorgung. Sozialminister Kai Klose (Grüne) stellt an diesem Mittwoch (11.30 Uhr) das Projekt in Frankfurt vor. An der Veranstaltung nehmen auch die Chefs der Kassenärztlichen Vereinigung, der Hessischen Krankenhausgesellschaft, der Landesärztekammer sowie Vertreter zweier Krankenkassen teil.