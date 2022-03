Innerhalb eines Tages sind in Hessen 18.205 neue Corona-Fälle registriert worden. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts vom Freitag (Stand 3.18 Uhr) hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter auf 1484,9 nach 1455,8 am Donnerstag. Acht weitere Menschen starben mit oder an Covid-19. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus seit Beginn der Pandemie auf 9537. Insgesamt wurden in Hessen bislang 1.351.540 Ansteckungen bestätigt.