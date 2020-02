Geld machen mit YouTube

YouTube: Das Videoportal des amerikanischen Unternehmens YouTube, eine Tochtergesellschaft von Google, ist vor allem bei jungen Menschen beliebt. Auf dem Portal können sie kostenlos Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren, eigene hochladen.

Auf YouTube Geld verdienen? Ist machbar. Das Medium ist Plattform für vielfältige Ideen. Für manche Protagonisten ist es eine Möglichkeit, sich als kommendes Musiktalent zu präsentieren. Andere zeigen ihre Katzenvideos, wieder andere geben Gesundheits-, Schmink- oder Restauranttipps. Um das Medium konsequent als Einnahmequelle zu nutzen, müssen gewisse Kriterien erfüllt sein. Vor allem muss die Zielgruppe klar definiert sein. Wen will man erreichen? Was will man verkaufen? Da kommen die sogenannten "Influencer" ins Spiel.

Influencer: Der Begriff kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt: "Beeinflusser". Für die Werbebranche sind sogenannte Influencer von Interesse. Das sind Personen, die ihr Umfeld beeinflussen können, in sozialen Medien aktiv sind und viele Follower oder Abonnenten haben. Sie machen sich gezielt bestimmte Themengebiete zunutze wie Mode- oder Kosmetiktrends. Oder bestimmte Sportarten. So werden diese Influencer zu Meinungsmachern und Multiplikatoren mit einer hohen Reichweite – dank des Internets.

Werbung: Sie kooperieren mit Firmen, stellen deren Produkte vor, berichten über ihre Erfahrungen mit diesen Produkten. Oder sie tragen Markenkleidung, erwähnen die Unternehmen in ihren Videobeiträgen. Aufgrund der medialen Präsenz sind diese Personen für die Werbeindustrie besonders interessant, da sie von den Zuschauern meist als themenkompetent und vertrauenswürdig wahrgenommen werden. Als Gegenleistung zahlen Unternehmen Honorare oder stellen ihre Produkte den Influencern kostenlos zur Verfügung.